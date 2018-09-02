Juve yine kazanmasını bildi

Juventus'a 3 puanı getiren isimler Mandzukic ve Matuidi olurken Parma'nın maçtaki tek golü Çin'den Avrupa'ya dönen Gervinho oldu.
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Ronaldo ise bu maçta da golle tanışamadı.
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