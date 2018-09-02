SPOR

Juve yine kazanmasını bildi

İTALYA HABERLERİ  | 02.09.2018 00:15 | Son Güncelleme

Serie A'nın 3. haftasında Juventus deplasmanda Parma'yı 2-1 ile geçti.

Juve yine kazanmasını bildi

Juventus'a 3 puanı getiren isimler Mandzukic ve Matuidi olurken Parma'nın maçtaki tek golü Çin'den Avrupa'ya dönen Gervinho oldu.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Ronaldo ise bu maçta da golle tanışamadı.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Milan 2 - 1 Roma (Maç özeti)Milan 2 - 1 Roma (Maç özeti)
Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdıRoma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Parma Juventus Mandzukic blaise matuidi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Kadıköy'de büyük yıkım!

Kadıköy'de büyük yıkım!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Fırtına, Galatasaray'ı dağıttı!

Fırtına, Galatasaray'ı dağıttı!

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Juve yine kazanmasını bildi

Juve yine kazanmasını bildi

Milan 2 - 1 Roma (Maç özeti)

Milan 2 - 1 Roma (Maç özeti)

Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı

Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco gole sevinirken elini kırdı

Cengiz'in asisti Roma'ya yetmedi!

Cengiz'in asisti Roma'ya yetmedi!

SERIE A | Juventus 2 - 0 Lazio (Maç özeti)

SERIE A | Juventus 2 - 0 Lazio (Maç özeti)

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki hayali Şampiyonlar Ligi'in kazanmak

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki hayali Şampiyonlar Ligi'in kazanmak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.