Parmakları yedirten lezzet: Hünkar Beğendi! Hünkar Beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Mutfağımızın sevilen yemeklerinden biri olan hünkar beğendi ağızda dağılan tadıyla birçok kişinin favori yemeklerinden biri. Sultan Abdülaziz'in beğenmesi ile bu yemeğin adı hünkar beğendi olmuştur. İşte hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri...

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ

600 gram kuzu kuşbaşı

1,5 yemek kaşığı un

4 adet patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet domates

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

2 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Patlıcanları ocakta közleyin ve kenara alın. Domates ve kuru soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırın ve soğanları yağda kavurun. Sarımsağı kıyıp soğanlara ekleyin, bir müddet daha kavurmaya devam edin. Kuşbaşı etini soğanlara ekleyin ve suyunu çekene dek kavurun. Biber, tuz ve domates salçasını ilave edin. Salçanın kokusu çıktığı zaman domatesi ilave edin. Sonrasında 2 su bardağı sıcak su ekleyin ve etler yumuşayana dek pişirin.

Beğendi hazırlamak için patlıcanları soyun ve ince ince doğrayın. Tereyağını tavada eritip unu yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Süt ve patlıcanları da ilave edip homojenleşene dek karıştırın. Karabiber, kaşar peyniri ve tuzu ekleyin, karıştırın. Beğendinin üzerine etleri koyun. Afiyet olsun...

