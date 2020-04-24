Parmaklıklar ardındaki maske üretimi bir haftada 1 milyonu geçti

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı atölyelerde hükümlüler tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son bir haftada 1 milyonun üzerinde maske üretildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için cezaevlerindeki işyurdu atölyelerinde başta maske, temizlik malzemesi, kolonya ve tulum olmak üzere 80 çeşit ürünün üretimi artırıldı.

Cezaevlerindeki 29 işyurdu müdürlüğünde hükümlüler tarafından son bir haftada 1 milyonun üzerinde maske, 15 iş yurdu müdürlüğünde ise 106 binden fazla tulum ve tek kullanımlık hastane tekstil ürünü üretildi. Bu ürünler, sağlık kurumlarına teslim edildi. Öte yandan cezaevlerindeki atölyelerde 138 bin gözlük montajı gerçekleştirildi.

İşyurdu müdürlükleri, temizlik ve hijyen malzemelerinin üretimine de hız verdi. Bu kapsamda son bir ay içinde 560 ton sıvı el sabunu, 432 ton yüzey temizleyici, 66 ton kolonya imal edildi.

