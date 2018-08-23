Kartal avantajı kaptı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play turu ilk maçında deplasmanda Partizan ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş henüz 4. dakikada gole yaklaştı ancak Tolgay topa dokunamadı. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Partizan maçta öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Gomes, skoru 1-0 yaptı.

Çabuk toparlanan Beşiktaş, bir dakika sonra Quaresma'nın güzel ortasında Tolgay Arslan'ın kafa vuruşuyla durumu 1-1'e getirdi. 21'de yine Tolgay müsait pozisyondan yararlanamadı. Gol arayan Beşiktaş'ta Larin'in 39. dakikadaki kafası yandan auta gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Partizan iyi başladı. 52'de Miletic, Tolga ile karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı. Deplasmanda turu büyük ölçüde garantileyebilmek için gol arayan Beşiktaş'ta 62. dakikada Caner Erkin'in yakın mesafeden kafa vuruşu dışarı gitti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak gruplara kalmak için avantaj yakaladı.

