Partizan Beşiktaş taraftarını UEFA Avrupa Ligi play-off maçına almayacak!

Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 23 Ağustos'ta Belgrad'da, 30 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak maçlara konuk takım taraftarlarının alınmayacağı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların UEFA tarafından "yüksek riskli maç" ilan edildiği ifade edilirken, varılan anlaşma gereği iki maçta konuk takım taraftarları olmayacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Belgrad ve İstanbul'daki maçlarda üzerinde konuk takım sembolü bulunan kişilerin biletleri olsa dahi stada alınmayacağı ifade edilirken, Partizan taraftarlarına sportif kurallar çerçevesinde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunuldu.
Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanacak.
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