SPOR

Partizan Beşiktaş taraftarını UEFA Avrupa Ligi play-off maçına almayacak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Sırbistan temsilcisi Partizan ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarına konuk takım taraftarları alınmayacak.

Partizan Beşiktaş taraftarını UEFA Avrupa Ligi play-off maçına almayacak!

Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 23 Ağustos'ta Belgrad'da, 30 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak maçlara konuk takım taraftarlarının alınmayacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların UEFA tarafından "yüksek riskli maç" ilan edildiği ifade edilirken, varılan anlaşma gereği iki maçta konuk takım taraftarları olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Belgrad ve İstanbul'daki maçlarda üzerinde konuk takım sembolü bulunan kişilerin biletleri olsa dahi stada alınmayacağı ifade edilirken, Partizan taraftarlarına sportif kurallar çerçevesinde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunuldu.

Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanacak.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!
Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif ettiBeşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş partizan UEFA Avrupa Ligi taraftar

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor

Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor

Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Partizan Beşiktaş taraftarını UEFA Avrupa Ligi play-off maçına almayacak!

Partizan Beşiktaş taraftarını UEFA Avrupa Ligi play-off maçına almayacak!

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

Beşiktaş'tan Ozan Tufan için para + takas teklif etti

Beşiktaş'ta son anların adamı Negredo

Beşiktaş'ta son anların adamı Negredo

Negredo'dan transfer açıklaması

Negredo'dan transfer açıklaması

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.