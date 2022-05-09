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“Partnerin penisi küçükse ne yapmalıyız?” sorusuna verdiği cevapla olay yarattı

09.05.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlerin arasındaki cinsellik çoğu zaman konuşulmaması gereken bri tabu olrak algılanır. Çiftler kendi aralarında dahi bu konuyu konuşmaktan kaçınırken kendisini seks uzmanı olarak tanımlayan Isabelle Uren, cinsellik konusunda sorun yaşayan partnerlere yardımcı olmak için sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

“Partnerin penisi küçükse ne yapmalıyız?” sorusuna verdiği cevapla olay yarattı

Cinsel ilişki oyuncakları satan bir sitede satış danışmanı olarak çalışmaya başladıktan sonra çiftlerin cinsellik anlamında yaşadığı sorunları ifade edemediğini fark ettiğini dile getiren Uren, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak “Partnerin penisi küçükse ne yapmalıyız?” sorusu yöneltildiğinde verdiği cevapla tepkileri çekti.

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“SADECE YARISIDIR”

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Penis boyutunun her zaman belirleyici bir unsur olmadığını belirten Uren, bu durumun erkeklerde özgüvensizliğe neden olduğunu ifade etti. Partnerlerin arasındaki cinsel uyumun fiziksel özelliklerden daha önemli olduğunu anlatan Uren, “Penis boyutu fark yaratabilir bunu kabul etmek gerekiyor. Ancak çok büyük veya çok küçük olabilir ve penis boyutu hikayenin sadece yarısıdır! Tango için iki kişi gerekiyor, bu yüzden partnerlerin anatomisinin de oynayacak bir rolü var. Boyut sorunlarınız ne olursa olsun, siz ve eşiniz hala harika bir cinsel ilişkiye girebileceğiniz anlamına gelen birçok geçici çözüm var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
penis
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