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Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listede son sıralarda yer aldı

19.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir sağlık kuruluşu tarafından yapılan araştırmada ülkelere erkeklerin penis boyutunun ortalama uzunluğu araştırıldı. WorlData sitesinde toplanan verilere göre 88 ülkede inceleme yapıldı ve ülkeler arası erkek cinsel organ boyunun ortalamasını ortaya çıkartan bir liste oluşturuldu. Tüm ülkelerde bir penisin ortalama boyutunun 13.58 cm olduğu belirtildi. Listenin zirvesinde 17.61 cm ile Ekvador'un yer aldığı belirtilirken Türkiye ise 12.99 santim ile son sıralara yerleşti.

Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Türkiye listede son sıralarda yer aldı

Dünyanın çeşitli bölgelerinde sık sık cinsel organların boyutlarına ilişkin olarak rivayetler dolaşıyor. Son olarak İngiltere’deki bir sağlık kuruluşu ülkelerin ortalama penis boyutlarını ortaya çıkartan bir araştırma yaparak “en büyük cinsel organa sahip” ülkeleri listeledi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE EKTAVOR YER ALDI

Listenin zirvesinde 17.61 cm ile Ekvator yer alırken, onu 16.67 cm ile Kamerun ve 16.51 cm ile Bolivya takip etti. Listenin dördüncü sırasına ie 16.47 cm ile Sudan yerleşti.

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DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Listede en büyük şakınlığı yaşayan ülkelerden biri İngiltere oldu. 13.13 cm’lik uzunlukla İngiltere listenin 66. sırasında yer aldı. Türkiye ise 88 ülkenin bulunduğu listede 12.99 cm ile 70. sıradaki yerini korudu. Listenin son sırasında ise 10.04 cm ile Kamboçya’nın geldiği görüldü.

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