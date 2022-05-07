Üçlü ilişkileri sosyal medyanın gündemine oturdu! “Sıra belirliyoruz”

Sosyal medya aracılığıyla tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlayan Angel Bailey ve Tyler Hays, son dönemde üçlü ilişkilerin bir trend haline gelmesiyle özel hayatlarını paylaşmaya karar verdi. Lezbiyen çift, bir festivalde Angel’in ilkokul arkadaşı Sam ile karşılaştıklarında hayatlarında bir şeylerin değişmeye başladığını fark ettiler. Poliamori ilişkiye karşı olduklarını dile getiren çift, Sam’i gördüklerinde duygusal olarak bu duruma karşı koyamadıklarını itiraf etti. 2019 yılında başlayan üçlü ilişkilerini belirledikleri kurallar çerçevesinde yaşadıklarını söyleyen Bailey, sosyal medyadan ilişkilerinin dinamiklerini anlattı.

İLİŞKİLERİNİN DETAYLARINI ANLATTILAR

Üçlü ilişkiyi ilk denediklerinde başarılı olamadıklarını anlatan Bailey, “Birbirimize açılmaktan korktuk, hayatınıza güvenebileceğiniz bir başkasını eklemek korkutucu. Bencil davranıyordum ama kıskançlığımı yendim. Çünkü ondan daha fazla ayrı kalmak istemediğimize karar verdik. Şimdi randevuya çıkıyorlar, biz çıkıyoruz ve üçümüz de çıkıyoruz." dedi.

İlişkilerini belirlenen planlarla yürüttüklerini anlatan Bailey, “Üçlü ilişkiye dair pek bir bilgim yoktu. Önceleri iki farklı ilişkim olacağını düşündüm. Tyler'la olacağım ve Sam'le olacağım' diye düşündüm ama Tyler ve Sam'i birlikte ya da tamamen büyük bir ilişki olarak hiç düşünmedim. Şimdi tamamen bir bütünüz. Sam ve Tyler, ben işteyken birlikte zaman geçiriyorlar ve ben hiç kıskanmıyorum” diye konuştu.

Yatak odasında birbirlerine karşı özenli hareket ettiklerini belirten sevgililer Sam’in yanlarına taşınmasıyla birlikte ilişkilerinde yeni bir boyuta geçtiklerini söyledi. Bailey, “ Tyler işteyken Sam ve ben yatağı pazartesiden cumaya paylaşacağız, o başka bir odada uyuyor. Sıra belirliyoruz. Üçümüz aynı yatakta nadiren bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.