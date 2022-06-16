Pasifik GYO'dan İstanbul'a 17 milyar TL'lik 3 proje

İSTANBUL (AA) - Pasifik GYO, Levent ve Göktürk'te 17 milyar TL değerinde 3 "Next Level" projesine imza atacak.

Pasifik GYO'nun yeni yatırımları ve proje hedefleri, İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Ankara'da 1, İstanbul'da 3 olmak üzere 4 proje yürüten Pasifik GYO, inşaatının yüzde 55'i tamamlanan Merkez Ankara'da toplam 1 milyon 180 bin 15 metrekare inşaat alanı ve 3 bin 360 adet bağımsız bölüm bulunduruyor.

Toplantıda konuşan Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara'nın, etap etap tamamlanacak çok büyük bir proje olduğunu belirterek, "İlk etabının teslimini tamamladık. İkinci etabın teslimleri ise çok yakın bir zamanda başlıyor. Projenin satışları 4 yıldır devam ediyor ve hem satış hem prim performansıyla çok başarılı olmuş bir proje. Ayrıca, bugüne kadar yapılan satışların tutarı ile kalan stokların bugünkü rayiç fiyatlarla satış değeri toplamı 11 milyar TL'yi buluyor ve bu rakam projenin satış geliri performansıyla da beklenenin çok ötesinde bir başarıya koştuğunu gösteriyor." dedi.

Levent'te geliştirdikleri Next Level İstanbul projesinde arazi teslim çalışmalarının son aşamaya geldiğini aktaran Erdoğan, "Arsa üzerinde bulunan eski jandarma lojmanlarının taşınması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yakında yıkım çalışmalarına başlayacağız. Ruhsat projelerimiz hazır, süreçler tamamlanmak üzere. Göktürk'te geliştirmekte olduğumuz Next Level Göktürk ve Next Level Country projelerimizde ise arazi teslimleri tamamlandı, şantiye kurulumları bitti, ruhsat projelerimizi belediyeye sunduk, kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- "İstanbul'a öncelikle Next Level farkını yaşatacak 3 projeyle giriyoruz"

Fatih Erdoğan, Pasifik GYO'nun İstanbul'daki 3 projesinde toplam inşaat alanının 250 bin metrekare ve bugünkü rayiç fiyatlarla hesaplandığında projelerin toplam satış gelirinin 17 milyar TL olacağını bildirdi.

Erdoğan, İstanbul'daki projelerin 3 yıl içerisinde satılacağını düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşaat sektörüne girdiğimiz ilk yıllardan bu yana İstanbul'un merkezinde ve şehrin mimari dokusuna değer katacak projeler gerçekleştirmeyi çok istedik. Etiler girişinde yer alan eski jandarma lojmanlarının bulunduğu arsa ile bu konuda çok ciddi bir adım attık. Aralıkta da İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden Göktürk'te aldığımız 2 arsayla İstanbul'daki gücümüzü daha da artırdık. Pasifik vizyonunu İstanbul'daki projeleriyle birlikte daha geniş kitlelere göstereceğimiz için çok heyecanlıyız. İstanbul'a öncelikle Next Level farkını yaşatacak 3 projeyle giriyoruz. Projelerimizi şehri değiştiren, hayatı farklılaştıran, şehircilik kavramına yeni açılar katan bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Amacımız, sadece güzel ve sağlam binalar yapmak değil, estetik ve konforlu alanlar geliştirerek beklentilerin ötesinde bir yaşam standardı için detaylı düşünülmüş, sınırsız hayal gücüyle işlenmiş, akıldan ve teknolojiden beslenen ama doğaya, yeşile ve insana saygılı bir felsefeyle şehre ve geleceğe şekil vermektir."

- "Next Level İstanbul, şehrin merkezinde yemyeşil bir proje olacak"

Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Next Level İstanbul ile şehrin gerçek merkezinde, coşkulu ve hareketli sosyal yaşamın tam içinde geniş bahçe ve teraslar, kendi içinde müstakil yapı, yeşilin her tonuyla kendi dinginliğinde kalabilen bir proje hazırladıklarını, projenin, İstanbul'un merkezinde lüks segmente hitap eden, her detayın kullanıcının yaşam kalitesini artıracak şekilde planlandığı sosyal donatılar ile çevrili ancak korunaklı ve yeşile dokunan bir yaşantı sunacağını bildirdi.

Next Level Country projesinde arazinin doğal kotları ile uyumlu, modern tasarım çizgileri barındıran yeni nesil şehir villaları sunacaklarını aktaran Erdoğan, projenin; country tarzı yaşamın ana unsuru ormanı, doğayı ve tüm yeşili özel mimari unsurlarıyla, hatta tarihi su kemerleriyle kucakladığını kaydetti.

Next Level Göktürk projesinde ise salgın ve yeni dönem kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek inovatif tasarım yaklaşımı ile geliştirilen az katlı, geniş teraslı ve balkonlu dairelerin yer alacağını anlatan Erdoğan, "Next Level Göktürk, sakinlerimizin bir taraftan özlemini duyduğu mahalle yaşamını, komşulukları, sokakta oynanan oyunların tadını çıkarmalarını, diğer taraftan hemen yanı başlarındaki hareketli şehir yaşamının tüm imkanlarından yararlanmalarını sağlıyor." dedi.

