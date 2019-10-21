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Denizin dibinde bulundu! Tam 77 yıl oldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Pasifik Okyanusu'nda, Hawaii'nin kuzeybatısında II. Dünya Savaşı'nda batan bir Japon uçak gemisinin enkazı bulundu.

Denizin dibinde bulundu! Tam 77 yıl oldu

ABD Donanma Tarihi ve Mirası Komutanlığı ile Vulcan Inc. derin deniz araştırma şirketi yetkilileri, II. Dünya Savaşı'nda Japonya ile ABD arasındaki Midway Deniz Muharebesi'nde batırılan Japon uçak gemisi Akagi'nin Hawaii'nin yaklaşık 2 bin kilometre kuzeydoğusunda denizin dibinde bulunduğunu bildirdi.

Sonar radarla donatılan özel bir insansız denizaltı aracıyla (İDA) yapılan taramalar sonucu bulunan geminin deniz yüzeyinden 5 bin 490 metre derinde olduğu kaydedildi.

II. Dünya Savaşı'nda Pasifik cephesindeki savaşların dönüm noktalarından biri olan Midway Deniz Muharebesi'nde, ABD ve Japon uçak gemisi filoları Midway Adası'nın yaklaşık 320 kilometre açığında karşı karşıya gelmişti. 4-7 Temmuz 1942'de yapılan savaş ABD'nin galibiyetiyle sonuçlanmış, Japonya'nın muharebeye katılan 4 uçak gemisinin tamamı batırılmıştı.

Araştırmacılar, geçen hafta aynı bölgede söz konusu uçak gemilerinden Kaga'nın enkazını bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
abd pasifik batık gemi

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