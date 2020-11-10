Pasinler’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde Erzurum’un Pasinler ilçesinde de saygıyla anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. yıl anma etkinlikleri Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne Kaymakam Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli’nin çelenk sunumuyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya çekildi.

Pandemi dolayısıyla Pasinler Kültür Sitesinde yapılacak olan etkinlik ise iptal edildi.

