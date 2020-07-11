Pasinler’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişide yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; dün gece geç saatlerde Mertcan Çelik yönetimindeki 34 LPM 51 plakalı tır D-100 kara yolunda Erzurum Pasinler istikametinde seyir halinde ilerleyen Yılmaz Tuncer yönetimindeki 76 DP 260 plakalı tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada Yılmaz Tuncer kaldırıldığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, Mertcan Çelik’in ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

