Passolig'de Galatasaray zirvede yer aldı

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig’de yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığından Galatasaray taraftarları aldığı 27 bin 504 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Onları 27 bin 87 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig’in başlamasından bu yana 20 bin 672 Passolig satışı gerçekleştirdi.
Süper Lig’in yeni ekipleri B.B. Erzurumspor taraftarları lig başından bu yana 12 bin 416 elektronik bilet alarak takımlarına destek olurken, MKE Ankaragücü’nde ise bu sayı 6 bin 20 olarak görüldü. Çaykur Rizespor’un ise lig başından bu yana sattığı Passolig sayısı ise 3 bin 94’te kaldı.
Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın
Spor Toto Süper Lig’in 208-2019 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray 781 bin 392 bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 744 bin 476, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 669 bin 558 elektronik bilet satışı yaptı.
Ligde lider, taraftarda sonuncu
Süper Lig’de en az Passolig satışını ise ligde lider durumda bulunan Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar sattığı 14 bin 207 bilet ile Süper Lig’de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil ediği ve toplam 36 takımın sıralamasında ise kendisine 29. sırada yer buldu.
Spor Toto Süper Lig’de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:
Galatasaray: 781 bin 392
Fenerbahçe: 744 bin 476
Beşiktaş: 669 bin 558
Trabzonspor: 229 bin 367
Atiker Konyaspor: 133 bin 814
Bursaspor: 133 bin 632
Antalyaspor: 99 bin 848
Kayserispor: 64 nim 132
Evkur Yeni Malatyaspor: 59 bin 884
Göztepe: 59 bin 617
Medipol Başakşehir: 51 bin 563
Demir Grup Sivasspor: 51 bin 165
BB Erzuzurmspor: 41 bin 826
Çaykur Rizespor: 35 bin 649
Aytemiz Alanyaspor: 34 bin 470
Akhisarspor: 33 bin 931
MKE Ankaragücü: 31 bin 533
Kasımpaşa: 14 bin 207
Spor Toto Süper Lig’in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şu şekilde:
Galatasaray: 27 bin 504
Fenerbahçe: 27 bin 87
Beşiktaş: 20 bin 672
Trabzonspor: 15 bin 577
BB Erzurumspor: 12 bin 416
MKE Ankaragücü: 6 bin 20
Bursaspor: 5 bin 108
Konyaspor: 4 bin 433
Kayserispor: 3 bin 804
Evkur Yeni Malatyaspor: 3 bin 649
Çaykur Rizespor: 3 bin 94
Göztepe: 2 bin 524
Antalyaspor: 2 bin 170
Demir Grup Sivasspor: bin 766
Akhisarspor: bin 513
Kasımpaşa: 959
Aytemiz Alanyaspor 775
Medipol Başakşehir: 645
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