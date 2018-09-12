Passolig'de Galatasaray zirvede yer aldı

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig’de yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığından Galatasaray taraftarları aldığı 27 bin 504 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Onları 27 bin 87 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig’in başlamasından bu yana 20 bin 672 Passolig satışı gerçekleştirdi.

Süper Lig’in yeni ekipleri B.B. Erzurumspor taraftarları lig başından bu yana 12 bin 416 elektronik bilet alarak takımlarına destek olurken, MKE Ankaragücü’nde ise bu sayı 6 bin 20 olarak görüldü. Çaykur Rizespor’un ise lig başından bu yana sattığı Passolig sayısı ise 3 bin 94’te kaldı.

Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig’in 208-2019 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray 781 bin 392 bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 744 bin 476, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 669 bin 558 elektronik bilet satışı yaptı.