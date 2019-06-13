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Patates püresi hazırlarken hemen hemen herkes bu hataları yapıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Ana yemeklerin yanına en çok yakışan garnitür şüphesiz ki patates püresidir. Yapımı kolay gibi gözükse de aslında kıvamını tutturmak biraz zordur. Profesyonel şefler en lezzetli ve ipeksi kıvamda püreyi hazırlamanız için bu 8 hatadan kaçınmanız gerektiğini söylüyorlar.

Patates püresi hazırlarken hemen hemen herkes bu hataları yapıyor

Yumuşacık kıvamıyla damaklarımızı şenlendiren patates püresini sofranın yıldızı yapmak istiyorsanız bu hatalardan kaçınmalısınız. İşte püre yaparken hemen hemen herkesin düştüğü 8 hata;

Hata 1: Yanlış patatesi kullanmak
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Mumlu ve nişastalı olmak üzere iki çeşit patates vardır. İyi bir püre yapmak için nişastalı olan türü tercih edilmelidir. Beyaz kabuklu patatesler püre haline getirildiğinde yapışkan hale gelebilir.*

Hata 2: Çok küçük ve eşit olmayan boyutlarda doğramak
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Küçük parçalar daha hızlı pişebilir, ancak haşlanırken suyu çok daha fazla çekerler ve bu yüzden tereyağı ve krema emiliminde sorun meydana gelebilir. Patatesleri eşit parçalara bölmek de önemlidir. Çünkü farklı boyutlarda kesilen patateslerin kimisi çok pişecek kimisi de yeteri kadar pişmeyecektir. Bu da ezme aşamasında topaklanmaya neden olacaktır. Patatesleri eşit ve orta büyüklükte kesmeye özen gösterin.

Hata 3: Kaynayan suyun içine patatesleri koymak

Kaynar suya patates eklerseniz, patates püresinin topaklanma ihtimali çok yükselir. Patatesin önce dış yüzeyi pişecektir, iç kısmının bu aşamada yarı çiğ kalma ihtimali vardır. Bu da patatesleri ezerken pürüzsüz bir püre yapmanıza engel olur. Bunun yerine patatesleri soğuk suyun içine koyun ve kaynamasını bekleyin.

Hata 4: Patates suyuna tuz atmamak

Daha lezzetli bir haşlanmış patates hazırlamak istiyorsanız bunun için patatesler pişerken içine bir miktar tuz ekleyin.

Hata 5: Soğuk tereyağı veya krema eklemek

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Tereyağı ve krema, lezzetli bir patates püresi yapmak için temel bileşenlerdendir. Onları doğrudan buzdolabından eklerseniz karışımı soğutursunuz. Aynı zamanda haşlanmış sıcak patatesler, soğuk krema ve tereyağını iyi bir şekilde ememeyebilir.

Hata 6: Tereyağı ve kremayı aynı anda eklemek
Çoğu insan tereyağı ve kremayı karıştırıp aynı anda ekler. Ancak lezzetli bir püre yapmak için eritilmiş tereyağı ve kremayı ayrı ayrı eklemelisiniz. Önce tereyağını ardından kremayı ilave edin. Sonuç: Zengin lezzet ve kremsi doku!

Hata 7: Püreyi çok fazla karıştırma
Püreyi gereğinden fazla karıştırırsanız nişasta serbest kalacaktır. Bunun sonucunda püre sakızlı ve yapışkan bir hale gelebilir. Bunun yerine nazik olun ve püreyi gerektiği kadar karıştırın. Patates püresini kesinlikle blender'dan geçirmeye kalkmayın.

Hata 8: Püreyi iyi saklamamak
Püreyi doğru bir şekilde hazırladıktan sonra saklamak da bu işin önemli bir detayı. Püreyi kapaklı bir kabın içinde saklayın. Servis yapmadan hemen önce biraz ılık krema ekleyerek karıştırın.

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