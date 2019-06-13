Patates püresi hazırlarken hemen hemen herkes bu hataları yapıyor

Yumuşacık kıvamıyla damaklarımızı şenlendiren patates püresini sofranın yıldızı yapmak istiyorsanız bu hatalardan kaçınmalısınız. İşte püre yaparken hemen hemen herkesin düştüğü 8 hata;

Hata 1: Yanlış patatesi kullanmak



Mumlu ve nişastalı olmak üzere iki çeşit patates vardır. İyi bir püre yapmak için nişastalı olan türü tercih edilmelidir. Beyaz kabuklu patatesler püre haline getirildiğinde yapışkan hale gelebilir.*

Hata 2: Çok küçük ve eşit olmayan boyutlarda doğramak



Küçük parçalar daha hızlı pişebilir, ancak haşlanırken suyu çok daha fazla çekerler ve bu yüzden tereyağı ve krema emiliminde sorun meydana gelebilir. Patatesleri eşit parçalara bölmek de önemlidir. Çünkü farklı boyutlarda kesilen patateslerin kimisi çok pişecek kimisi de yeteri kadar pişmeyecektir. Bu da ezme aşamasında topaklanmaya neden olacaktır. Patatesleri eşit ve orta büyüklükte kesmeye özen gösterin.

Hata 3: Kaynayan suyun içine patatesleri koymak

Kaynar suya patates eklerseniz, patates püresinin topaklanma ihtimali çok yükselir. Patatesin önce dış yüzeyi pişecektir, iç kısmının bu aşamada yarı çiğ kalma ihtimali vardır. Bu da patatesleri ezerken pürüzsüz bir püre yapmanıza engel olur. Bunun yerine patatesleri soğuk suyun içine koyun ve kaynamasını bekleyin.