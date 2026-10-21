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Patateste bunu görürseniz hemen çöpe atın! Filizden daha önemli bir işaret

Mutfağın demirbaş sebzelerinden biri olan patates, yanlış koşullarda saklandığında zamanla tüketilemeyecek hale gelebiliyor. Çoğu kişi patatesin yalnızca filizlenip filizlenmediğine bakarak tüketilebilir olduğuna karar veriyor. Oysa kabuğunda meydana gelen belirgin renk değişimi de dikkat edilmesi gereken önemli işaretlerden biri.

Patateste bunu görürseniz hemen çöpe atın! Filizden daha önemli bir işaret
Gökçen Kökden

Patateslerin filizlenmesi, tüketilip tüketilemeyeceği konusunda çoğu zaman soru işareti yaratıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken tek değişim filizlenme değil. Peki kabuğu yeşile dönen patates yenir mi, yeşillenme ne anlama geliyor?

Patateste bunu görürseniz hemen çöpe atın! Filizden daha önemli bir işaret 1

Patatesler özellikle ışığa maruz kaldıklarında kabuklarında yeşil renk oluşabilir. Bu renk klorofilden kaynaklanır ve klorofilin kendisi zararlı değildir. Ancak yeşillenme, patateste doğal olarak bulunan glikoalkaloidlerin de artabileceğini gösteren bir işaret olabilir.

Patateste bulunan başlıca glikoalkaloidler solanin ve çakonindir. Bu maddeler özellikle kabuk, filiz ve yeşillenmiş bölgelerde daha yoğun bulunabilir. Yüksek miktarda tüketilmeleri mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi istenmeyen etkilere yol açabilir.

HER YEŞİLLENEN PATATESİ ÇÖPE ATMAK GEREKİYOR MU?

Patateste bunu görürseniz hemen çöpe atın! Filizden daha önemli bir işaret 2

Patatesin yalnızca küçük bir bölümünde yüzeysel yeşillenme varsa o kısmın, kabuğun ve varsa filizlerin tamamen kesilerek tamamen uzaklaştırılması öneriliyor.

Ancak patatesin büyük bölümü yeşile dönmüşse, çok sayıda filiz oluşmuşsa veya patates belirgin şekilde acı bir tada sahipse tüketmemek daha güvenli. Özellikle yaygın yeşillenmeyi yalnızca ince bir tabaka halinde soyup patatesin geri kalanını kullanmak iyi bir fikir olmayabilir.

PİŞİRMEK SORUNU TAMAMEN ÇÖZMÜYOR

Patateste bunu görürseniz hemen çöpe atın! Filizden daha önemli bir işaret 3

Yeşillenmiş patatesi yüksek sıcaklıkta pişirmenin sorunu tamamen ortadan kaldıracağı düşünülmemeli. Bu nedenle patatesin durumunu pişirmeden önce kontrol etmek gerekiyor. Şüpheli derecede yeşillenmiş ve yoğun şekilde filizlenmiş patatesleri tüketmemek en güvenli seçenek.

PATATESİ IŞIKTAN UZAK TUTUN

Yeşillenmenin önüne geçmenin en kolay yollarından biri patatesleri ışık almayan, serin, kuru ve iyi havalanan bir yerde saklamak. Patatesleri güneş ışığı alan mutfak tezgâhında veya aydınlık bir noktada uzun süre bekletmek yeşillenmeyi hızlandırabilir.

Kısacası patatesin üzerindeki birkaç filiz tek başına bakmanız gereken şey değil. Kabuğun geniş bir bölümünün yeşile dönmesi, yoğun filizlenme ve acı tat patatesi tüketmemeniz gerektiğini düşündüren daha önemli uyarı işaretleri arasında.

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Anahtar Kelimeler:
patates yemek
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