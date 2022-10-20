YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş

Patlamada hayatını kaybeden madenci emekli olup köyüne yerleşmek istiyormuş

20.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Yusuf Özerkan'ın kardeşi Mustafa Özerkan: - "Emekli olunca hayvanlara bakacaktı, köyde duracaktı. Emekli olacağı için seviniyordu. 'Emekliliğim gelsin bir gün çalışmam' diyordu"

AHMET ÖZLER/GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada 42 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Özerkan'ın 1 yıl sonra emekli olup köyüne yerleşme hayali yarım kaldı.

Evli ve iki çocuk babası Özerkan, maden ocağında 2009 yılında açılan sınavla işe başladı.

Daha önce inşaatlarda çalışan Özerkan, 13 yıldır çalıştığı maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada emekliliğine 1 yıl kala hayatını kaybetti.

Kardeşi Mustafa Özerkan, AA muhabirine, TTK'de 2009 yılında açılan sınava ağabeyiyle beraber girdiklerini söyledi.

Özerkan, ağabeyinin maden ocağında işe başlamasına çok sevindiğini aktararak, kendisinin ise başarılı olmadığı için doğal gaz tesisatçılığına yöneldiğini kaydetti.

Ağabeyinin 16.00-00.00 vardiyasında çalışması sebebiyle en son bir hafta önce görüştüğünü dile getiren Özerkan, "Dayım yolda duymuş patlama olduğunu. Öyle haberim oldu ve Amasra'ya gittik. Ağabeyim kendi halinde biriydi. Emekli olunca hayvanlara bakacaktı, köyde duracaktı. Emekli olacağı için seviniyordu. 'Emekliliğim gelsin bir gün çalışmam' diyordu. Hayvancılıkla uğraşacaktı. Seviyordu hayvanları. İçine kapanıktı, fazla konuşmazdı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildiAmasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Anahtar Kelimeler:
patlama

Bartın Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
07:01
Öğle
12:41
İkindi
15:39
Akşam
18:10
Yatsı
19:30
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtalyan katedralinin merdivenlerinde çırılçıplak soyundu!

İtalyan katedralinin merdivenlerinde çırılçıplak soyundu!

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.