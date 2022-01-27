Patlayan şebeke suyunun oluşturduğu buz kütlesi motorlu testereyle kesildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde patlayan şebeke suyunun fışkırarak donan buz kütlesini, köylüler motorlu testereyle kesti.

Kocagöl köyündeki Avgancık mevkisinde içme suyu hattı patladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derecede seyrettiği kentte, patlayan hattan çıkan su dondu. Bölgede yaklaşık 5 metre yüksekliğinde, 20 metre çapında buz kütlesi oluştu.

Köyde susuz kalan vatandaşlar da içme suyu hattını tamir etmek için imece usulü çalışma başlattı.

Dağlık arazi yapısı ve kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle bölgeye iş makinesi götüremeyen köylüler, buz kütlesini motorlu testerelerle keserek hattı tamir etmeyi başardı.

Vatandaşlardan Hasan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyümüzün patlayan şebeke suyu soğuktan buz tuttu. Kendi imkanlarımızla imece usulüyle köyümüzün suyunu yaptık. Allah'ın izniyle suyumuzu köyümüze tekrar vermeyi başardık. Emeği geçen köylülerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



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