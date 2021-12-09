YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Patlıcan sevdalıları buraya! 3 farklı patlıcan kızartması tarifi

Patlıcan sevdalıları buraya! 3 farklı patlıcan kızartması tarifi

09.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsimi deyince sizin de aklınızda hemen sohbetli ve neşeli balkon keyifleriyle bol patlıcan kızartmalı akşam yemekleri canlanmıyor mu? Düşününce bile burnunuza mis gibi kokular geliyorsa siz de bir patlıcan sevdalısı olabilirsiniz! O zaman size özel hazırladığımız üç farklı ve enfes patlıcan kızartması tarifine mutlaka göz atın.

Patlıcan sevdalıları buraya! 3 farklı patlıcan kızartması tarifi

Patlıcanın tadı en çok mevsiminde çıksa da, biz onu her mevsim çok seviyoruz. Mis gibi biber ve patateslerle birleştiğinde veya tek başına fark etmez, patlıcanın soframızdaki yeri bambaşka. Siz de patlıcanın en çok kızartma halini sevenlerdenseniz, buyurun yazımıza!

MISIR UNLU PATLICAN KIZARTMASI

MALZEMELER

  • 4 adet patlıcan

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 su bardağı mısır unu

  • 2 tatlı kaşığı tuz

  • 1 su bardağı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN

  • 1 kase yoğurt

  • 1 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve uzun şeritler halinde doğrayın.

  • Şekeri eklediğiniz suda patlıcanları 15 dakika bekletin.

  • Bir tencereye su alın ve tuz ekleyerek kaynatın.

  • Kaynayan suya patlıcanları atın. Yumuşayana kadar haşlayın.

  • Haşlanan patlıcanları süzün. Bolca mısır ununa bulayıp derin yağda kızartın.

  • Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyip servis edin.

GALETA UNLU PATLICAN KIZARTMASI

MALZEMELER

  • 3 adet patlıcan

  • 1,5 su bardağı galeta unu

  • 3 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 su bardağı un

  • 2,5 su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanları alacalı soyun ve parmak kalınlığında uzun şeritler halinde doğrayın.

  • Ayrı kaplara unu, çırpılmış yumurtayı ve tuz eklediğiniz galeta ununu alın.

  • Geniş bir tavaya yağı döküp ısıtın.

  • Patlıcanları önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa batırın ve tavaya atın.

  • Her tarafı kızarana kadar pişirin.

PEYNİRLİ PATLICAN KIZARTMASI

MALZEMELER

  • 2 adet patlıcan

  • 1 yumurta

  • 200 gram sepet peyniri

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tutam dereotu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 silme çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanları alacalı soyun ve orta kalınlıkta çapraz şekilde kesin.

  • Tuzlu suya aldığınız patlıcanları, acılığının gitmesi için bir süre bekletin.

  • Peyniri rendeleyip bir tabağa alın.

  • Yumurta, un, dereotu ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.

  • Patlıcanların bir tarafına hazırladığınız peynirli harçtan ekleyip elinizle iyice bastırın.

  • Geniş bir tavaya yağı alıp kızdırın.

  • Kızgın yağa patlıcanları atın. Her tarafını güzelce kızartıp servis tabağına alın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNERHatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!Hatice Aslan'dan olay Tolgahan Sayışman iddiası!
Bulgur anlaşmazlığı gerginlik çıkardı! Islatılır mı ıslatılmaz mı?Bulgur anlaşmazlığı gerginlik çıkardı! Islatılır mı ıslatılmaz mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Hamile oyuncudan utandıran cinsel ilişki itirafı

Terör örgütü elebaşının bayrağının altında fotoğrafını yine paylaştı!

Terör örgütü elebaşının bayrağının altında fotoğrafını yine paylaştı!

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Eski gelin adayının yeni mesleği şaşırttı

Bulgur anlaşmazlığı gerginlik çıkardı! Islatılır mı ıslatılmaz mı?

Bulgur anlaşmazlığı gerginlik çıkardı! Islatılır mı ıslatılmaz mı?

Mutfağınızda yepyeni bir lezzet! Hem hafif hem lezzetli

Mutfağınızda yepyeni bir lezzet! Hem hafif hem lezzetli

İlginizi Çekebilir

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Harika yemekler için en iyi çelik tencere setleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Her mevsim dilediğiniz sebzeyi taze bir şekilde tüketin!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.