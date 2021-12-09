Patlıcan sevdalıları buraya! 3 farklı patlıcan kızartması tarifi

Patlıcanın tadı en çok mevsiminde çıksa da, biz onu her mevsim çok seviyoruz. Mis gibi biber ve patateslerle birleştiğinde veya tek başına fark etmez, patlıcanın soframızdaki yeri bambaşka. Siz de patlıcanın en çok kızartma halini sevenlerdenseniz, buyurun yazımıza!
MALZEMELER
4 adet patlıcan
1 yemek kaşığı toz şeker
2 su bardağı mısır unu
2 tatlı kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
1 kase yoğurt
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve uzun şeritler halinde doğrayın.
Şekeri eklediğiniz suda patlıcanları 15 dakika bekletin.
Bir tencereye su alın ve tuz ekleyerek kaynatın.
Kaynayan suya patlıcanları atın. Yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanan patlıcanları süzün. Bolca mısır ununa bulayıp derin yağda kızartın.
MALZEMELER
3 adet patlıcan
1,5 su bardağı galeta unu
3 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı un
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları alacalı soyun ve parmak kalınlığında uzun şeritler halinde doğrayın.
Ayrı kaplara unu, çırpılmış yumurtayı ve tuz eklediğiniz galeta ununu alın.
Geniş bir tavaya yağı döküp ısıtın.
Patlıcanları önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa batırın ve tavaya atın.
MALZEMELER
2 adet patlıcan
1 yumurta
200 gram sepet peyniri
1 yemek kaşığı un
1 tutam dereotu
1 çay kaşığı karabiber
2 silme çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları alacalı soyun ve orta kalınlıkta çapraz şekilde kesin.
Tuzlu suya aldığınız patlıcanları, acılığının gitmesi için bir süre bekletin.
Peyniri rendeleyip bir tabağa alın.
Yumurta, un, dereotu ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
Patlıcanların bir tarafına hazırladığınız peynirli harçtan ekleyip elinizle iyice bastırın.
Geniş bir tavaya yağı alıp kızdırın.
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