Patlıcan sevdalıları buraya! 3 farklı patlıcan kızartması tarifi

Patlıcanın tadı en çok mevsiminde çıksa da, biz onu her mevsim çok seviyoruz. Mis gibi biber ve patateslerle birleştiğinde veya tek başına fark etmez, patlıcanın soframızdaki yeri bambaşka. Siz de patlıcanın en çok kızartma halini sevenlerdenseniz, buyurun yazımıza!

MISIR UNLU PATLICAN KIZARTMASI

MALZEMELER

4 adet patlıcan

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı mısır unu

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve uzun şeritler halinde doğrayın.

Şekeri eklediğiniz suda patlıcanları 15 dakika bekletin.

Bir tencereye su alın ve tuz ekleyerek kaynatın.

Kaynayan suya patlıcanları atın. Yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan patlıcanları süzün. Bolca mısır ununa bulayıp derin yağda kızartın.

Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyip servis edin.

GALETA UNLU PATLICAN KIZARTMASI

MALZEMELER

3 adet patlıcan

1,5 su bardağı galeta unu

3 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı un

2,5 su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve parmak kalınlığında uzun şeritler halinde doğrayın.

Ayrı kaplara unu, çırpılmış yumurtayı ve tuz eklediğiniz galeta ununu alın.

Geniş bir tavaya yağı döküp ısıtın.

Patlıcanları önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa batırın ve tavaya atın.

Her tarafı kızarana kadar pişirin.

PEYNİRLİ PATLICAN KIZARTMASI

MALZEMELER

2 adet patlıcan

1 yumurta

200 gram sepet peyniri

1 yemek kaşığı un

1 tutam dereotu

1 çay kaşığı karabiber

2 silme çay kaşığı tuz

1 su bardağı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI