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Patlıcanın fazla yağ çekmesini önleyen 4 yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

Patlıcanın seveni bir hayli fazladır. Ancak kızartırken yağ çekmesi lezzetli patlıcana gölge düşürür. Siz de patlıcanın aşırı yağlı olmasından rahatsızlık duyanlardansanız bu 4 yöntemden istediğinizi uygulayabilirsiniz.

Patlıcanın fazla yağ çekmesini önleyen 4 yöntem

Patlıcanın yağ çekmemesi ve kararmaması için en etkili 4 yöntem;

patlıcan

1. yöntem

Patlıcanların yağ çekmemesi ve kararmaması için tuzlu su yerine şeker kullanacağız. Soyduğunuz patlıcanların üzerine şeker serpin ve 10 dakika boyunca bu şekilde bekletin. Bu sayede hem yağ çekmelerini önleyecek hem de patlıcanın acı tadını gidermiş olacaksınız.

2. yöntem

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Kızartma yağına ekleyeceğiniz sirke, patlıcanın fazla yağ çekmesini önleyecektir.

3. yöntem

Patlıcanları kızarttıktan sonra çok kısa süreliğine ılık suya koyun ve hemen geri çıkarın. Sonrasında patlıcanların kurumasını bekleyin. Bu da yağın azalması için uygulanabilecek başka bir yöntemdir.

4. yöntem

Patlıcanları bütün olarak kızartacaksanız bunun için sap ve baş kısmını kesmeden kızartın. Bu sayede patlıcanlar çok daha az yağ çekeceklerdir.


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Anahtar Kelimeler:
mutfak bilgileri pratik yöntemler sağlık ve beslenme

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