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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kürtçe mevlit okuduğu için tutuklanmıştı" iddialarını yalanladı:

25.08.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ali Boçnak'ın Kürtçe mevlit okuduğu için hüküm giydiği ve ceza infaz kurumunda tedavilerinin yapılmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Ağrı'nın Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl vefat eden bir hükümlünün Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı iddiasıyla sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları yalanladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ali Boçnak'ın, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26 Nisan 2012 tarihli kararı ile "PKK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldığı, 9 Eylül 2017'de Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alındığı belirtildi.

Bu tarihten 3 ay sonra da hükümlünün Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği aktarılan açıklamada, "Hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içerisinde de sağlık sorunlarının tedavisi ile ilgili işlemler titizlikle takip edilmiştir. Bu kapsamda hükümlünün 27 defa kurum sağlık biriminde, 14 defa Patnos Devlet Hastanesi, 8 defa Van Yüzüncü Yıl Üniversite Hastanesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavileri yaptırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 16. maddesi kapsamında hükümlünün tedavi süreci devam ederken ceza tehiri işlemlerinin başlatıldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 10/06/2019 tarihli, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 06/08/2020 tarihli raporlarında hükümlünün ceza infaz kurumunda kalmasında bir sakınca bulunmadığı ve ceza tehirine gerek olmadığı belirtilmiştir. Son olarak 23/09/2020 tarihinde rahatsızlanması üzerine Patnos Devlet Hastanesine sevk edilen hükümlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Patnos Devlet Hastanesince düzenlenen ölüm belgesinde kalp krizi şüphesi ile doğal ölümünün gerçekleştiği ifade edilmiştir. Adli ve idari soruşturmalar kapsamında alınan otopsi raporunda, ölümün kalp damar hastalığı plevral efüzyon ve kronik pyelonefritten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ali Boçnak'ın Kürtçe mevlit okuduğu için hüküm giydiği ve ceza infaz kurumunda tedavilerinin yapılmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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