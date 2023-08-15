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Patpatla hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı

15.08.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da girdikleri bağ evindeki demir kapı ve pencereleri patpat diye tabir edilen tarım aracı ile çalan iki şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Patpatla hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı

Olay, Çay ilçesi Cedit mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş., isimli şahıs jandarmayı arayarak bağ evindeki demir kapı ve pencerelerin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde çalınan malzemelerin patpat ile Bolvadin Sanayi Sitesine götürüldüğünü ve hırsızlığı S.A. ve NÖ. isimli şahısların yaptığını belirledi. Ekipler yaptıkları operasyonda olayı gerçekleştiren şahısları gözaltına alırken, ardından çalınan malzemelere el koyan ekipler malzemeleri sahibine teslim etti.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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