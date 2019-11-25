'Basketbolcu olmasaydım uyuşturucu satıcısı olurdum'

LA Clippers guardı Patrick Beverley, profesyonel basketbol oynamasaydı, "dünyanın en iyi uyuşturucu satıcısı" olacağını düşündüğünü belirtti.

NBA oyuncularının çoğundan farklı olarak, Beverley draft edildikten hemen sonra NBA'e gitmemişti. Beverley, hayatı için aldığı karardan farklı bir karar alsaydı, tamamen farklı bir yoldan gideceğini söyledi.

ESPN'den Ohm Youngmisuk, Beverley'nin Chicago'yla bağlantısı hakkında çarpıcı bir yazı yazmıştı. Makaledeki öne çıkan noktalardan biri, kaderinde basketbol olmasaydı, onun için işlerin nasıl olacağını söylediği yerdi.

"YA BASKETBOL, YA DA..."

Profesyonel spor olmasaydı, hayatının nasıl olacağı sorulduğunda, Clippers guardı tereddüt etmeden şunu söyledi:

"Muhtemelen dünyadaki en iyi uyuşturucu satıcısı olurdum."

"Karınların doyması gerekiyor biliyorsunuz ki. Benim güvendiğim bir gelir kaynağına sahip olma lüksüm veya ebeveynlerimden kalan param olmadı. Ya da aile işine girmek gibi. Ya basketbol oynayacaksınız, ya da torba tutacaksınız..."

(Sporx)

