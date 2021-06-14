Patrick Schick, 50 metreden attı! 50!

EURO 2020'de Çekya'nın İskoçya ile oynadığı maçta futbol sahalarından ender görülen bir gol atıldı. Filmin başrolünde Çekya'nın yıldızı Patrick Schick vardı.

Çekya'nın İskoçya karşısında 1-0 önde götürdüğü maçın 52. dakikasında Patrick Schick, İskoçya kalecisinin önde olduğunu görünce yaklaşık 50 metreden topa vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Patrick Schick'in attığı inanılmaz gol, sadece EURO 2020'nin değil Avrupa futbol şampiyonları tarihinin de en güzel gollerinden biri olmaya daha şimdiden aday.

1980'DEN BU YANA İLK KEZ

Schick'in attığı bu gol, 1980 yılından bu yana turnuvada atılan en uzak mesafeli gol olarak kayıtlara geçti. Golün mesafesi ise 45.4 metre...

