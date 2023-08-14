YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi

Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi

14.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayini yönetmek üzere bugün tarifeli uçakla Trabzon’a geldi.

Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi

Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı’nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos’ta 10. kez ayin yapılacak. Ayini yönetmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos da bugün İstanbul’dan tarifeli uçakla beraberindeki Ortodoks din adamları ile Trabzon’a geldi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’a havalimanı VİP salonundan çıkışta iş adamı Efkan Başkan ve Maçka eski belediye başkanı Ertuğrul Genç tarafından karşılandı. Patrik Bartholomeos VİP salonunda bir süre dinlendikten sonra konaklayacağı il merkezindeki Zorlu Grand Otel’e hareket etti.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından 2015’ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle yarın saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00’da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos’un yanı sıra Rusya, Yunanistan ve Gürcistan’dan Ortodoks din adamı ve ziyaretçilerin katılması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralıErzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:22
Öğle
12:31
İkindi
16:21
Akşam
19:30
Yatsı
21:01

Trabzon Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazartesi

Ulu eczanesi
Of
Vandan eczanesi
Ortahisar
Yeni murat eczanesi
Ortahisar
Alper eczanesi
Ortahisar
Sağlik eczanesi
Caykara
Muratoğlu eczanesi
Macka
Çiğdem eczanesi
Vakfikebir
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Mucizevi kurtuluş! Kafa derisi yüzüldü, kaburgaları ezildi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.