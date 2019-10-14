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Patrik Berger'den Steven Gerrard açıklaması! 'Beşiktaş'a gitmez'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.10.2019 08:05 | Son Güncelleme

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Beşiktaş'ın teknik direktörlüğe Glasgow Rangers'ın menajeri Steven Gerrard'ı getireceği konuşuluyordu. Konuyla ilgili efsanevi ismin eski takım arkadaşı Patrik Berger'den çok çarpıcı bir yorum geldi.

Patrik Berger'den Steven Gerrard açıklaması! 'Beşiktaş'a gitmez'

Patrik Berger, Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard’ın, teklif alsa bile Beşiktaş’a gitmeyeceğini söyledi.

GERRARD İSTANBUL'DAKİ 2005 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ ANLATIYOR

Ibrox Stadı’nda oynanan ve Liverpool’un Glasgow Rangers’ı 3-2 yendiği efsaneler maçında forma giyen eski futbolcu Patrik Berger, şu anda Glasgow Rangers’ı çalıştıran Steven Gerrard’ın teknik direktörlük kariyeri konusunda açıklamalar yaptı.

Türkiye’de çıkan Beşiktaş-Gerrard iddialarını da yorumlayan Berger, “Türkiye’ye gitmesinin ona ekstra bir şeyler katacağını düşünmüyorum. Rangers onun için doğru adres. Beşiktaş’a gitmez” ifadelerini kullandı.

Gerrard’ın kariyer hedefini de açıklayan Berger, “Bana göre bir gün Liverpool’un teknik direktörü olmak için çalışıyor. Ama Rangers da Avrupa’nın en önemli kulüplerinden biri. Bu kulüp, kariyeri için harika bir fırsat” diye konuştu.

Rangers taraftarlarının Gerrard’ı çok sevdiğini belirten Berger, “Taraftarlar, Gerrard’ın yaptığı iş konusunda ne kadar tutkulu olduğunu biliyorlar. Rangers’ı hak ettiği yere getirmek için çok çalıştığını görüyorlar” dedi.

Öte yandan 30 bin seyircinin izlediği efsaneler maçında Gerrard ve Berger dışında Carragher, Dudek, Kuyt ve Jose Enrique gibi isimler de forma giydi.

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