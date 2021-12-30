Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Patron Mutlu Son İstiyor nerede ve ne zaman çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler?

Patron Mutlu Son İstiyor nerede ve ne zaman çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler?

30.12.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde ünlü ve başarılı oyuncular Tolga Çevik, Ezgi Mola'nın yer aldığı Patron Mutlu Son İstiyor filmi Kıvanç Baruönü tarafından yönetildi. Romantik, komedi türündeki film 2013 yapımı. 1 Ocak 2014 Çarşamba günü yayınlanan Patron Mutlu Son İstiyor filminin senaryosu ünlü isim Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıktı. İşte detaylar...

Patron Mutlu Son İstiyor nerede ve ne zaman çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler?

İzlenme rekorları kıran Patron Mutlu Son İstiyor filminin nerede çekildiği merak konusu oldu. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan söz konusu filmde konuk oyuncu olarak Saba Tümer'de yer alıyor. Peki Patron Mutlu Son İstiyor nerede ve ne zaman çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Patron Mutlu Son İstiyor filminin çekimleri İstanbul ve Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirildi.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU

Senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderilen Sinan, otel işletmecisinin kızı Eylül'e gönlünü kaptırır. Ancak Eylül, nişanlısı Faruk'la evlilik aşamasındadır, hazırlıklar başlamıştır. Filmde ünlü oyuncu Tolga Çevik hem Sinam hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar rolüne hayat vermiştir.

Patron Mutlu Son İstiyor nerede ve ne zaman çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler?

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI KİMLER?

  • Tolga Çevik - Sinan
  • Ersin Korkut - Lokman
  • Ezgi Mola - Eylül
  • Erkan Can - Arif
  • Murat Başoğlu - Faruk
  • Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri
  • Nusret Çetinel - İzzet
  • Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar
  • Mine Özsamsun - Faruk'un annesi
  • Ayşenur Yazıcı - Vuslat
  • Oğuz Okul - Faruk'un babası
  • Zeki Ocak - Cezmi
  • İcmal Aktuna - İclal
  • Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Matrix Resurrections filmine korsan şoku! Rakiplerini geçtiMatrix Resurrections filmine korsan şoku! Rakiplerini geçti
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Tolga Çevik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsellik itirafı! Tuvaleti tıkandı, borudan çıkanlar şaşırttı

Cinsellik itirafı! Tuvaleti tıkandı, borudan çıkanlar şaşırttı

Çırılçıplak kaldı! Saatler sürdü, bütün vücudunu boyadı

Çırılçıplak kaldı! Saatler sürdü, bütün vücudunu boyadı

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

450 yıl önce yazmıştı! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

450 yıl önce yazmıştı! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Koronavirüsü bilmişti! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Yediklerine inanamayacaksınız! Ölmüş hayvanlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.