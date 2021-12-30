İzlenme rekorları kıran Patron Mutlu Son İstiyor filminin nerede çekildiği merak konusu oldu. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan söz konusu filmde konuk oyuncu olarak Saba Tümer'de yer alıyor. Peki Patron Mutlu Son İstiyor nerede ve ne zaman çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

PATRON MUTLU SON İSTİYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Patron Mutlu Son İstiyor filminin çekimleri İstanbul ve Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirildi.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU

Senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderilen Sinan, otel işletmecisinin kızı Eylül'e gönlünü kaptırır. Ancak Eylül, nişanlısı Faruk'la evlilik aşamasındadır, hazırlıklar başlamıştır. Filmde ünlü oyuncu Tolga Çevik hem Sinam hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar rolüne hayat vermiştir.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Çevik - Sinan

Ersin Korkut - Lokman

Ezgi Mola - Eylül

Erkan Can - Arif

Murat Başoğlu - Faruk

Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri

Nusret Çetinel - İzzet

Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar

Mine Özsamsun - Faruk'un annesi

Ayşenur Yazıcı - Vuslat

Oğuz Okul - Faruk'un babası

Zeki Ocak - Cezmi

İcmal Aktuna - İclal

Saba Tümer - kendisi (konuk oyuncu)



