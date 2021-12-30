İzlenme rekorları kıran Patron Mutlu Son İstiyor filminin nerede çekildiği merak konusu oldu. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan söz konusu filmde konuk oyuncu olarak Saba Tümer'de yer alıyor. Peki Patron Mutlu Son İstiyor nerede ve ne zaman çekildi? Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Patron Mutlu Son İstiyor filminin çekimleri İstanbul ve Nevşehir Ürgüp'te gerçekleştirildi.
Senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderilen Sinan, otel işletmecisinin kızı Eylül'e gönlünü kaptırır. Ancak Eylül, nişanlısı Faruk'la evlilik aşamasındadır, hazırlıklar başlamıştır. Filmde ünlü oyuncu Tolga Çevik hem Sinam hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar rolüne hayat vermiştir.
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