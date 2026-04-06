Paul Onuachu rekora gidiyor! Sörloth’u bile geçmek üzere

Trendyol Süper Lig’in 28’nci haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor’da, takımın golcü oyuncusu attığı 1 golle, gol sayısını 22’ye çıkartarak gol krallığında ilk sıradaki konumu korudu. Kariyerinin en iyi ikinci dönemini bordo-mavili takımda yaşayan Paul Onuachu, Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor.

LİGDE 15 GOL ATTI!

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon forma giydiği 25 karşılaşmada 22 gol attı.

SÖRLOTH VE ŞOTA’YA YAKLAŞTI

Onuachu, Trabzonspor’da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth’a yaklaştı. Nijeryalı oyuncu kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Sörloth’u, geçerek Şota Arveladze’yi yakalayacak. 2.01 boyundaki dev forvet geride kalan haftalarda ligde 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor’da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek.

55 GOLÜN YÜZDE 40 ONUACHU’YA AİT

Paul Onuachu, Süper Lig’de takımının gollerinin yüzde 40’na imza attı.

Ligde 28 maçta 55 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.

TRABZONSPOR’DA ADETA YENİDEN DOĞDU

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Daha önce Danimarka ve özellikle Belçika’da KRC Genk ile zirve yapan golcü oyuncu, İngiltere’de beklenen performansı gösteremese de Trabzonspor’da adeta yeniden doğdu.

Paul Onuachu, KRC Genk formasıyla 2020-2021 sezonunda attığı 29 golle öne çıkan golcü oyuncu, sonraki sezonlarda da istikrarlı performansını sürdürerek 19 ve 16 gollük katkı sağladı. Onuachu, Belçika’daki çıkışının ardından transfer olduğu Southampton FC’de beklenen performansı sergileyemedi. Sınırlı süre bulan golcü oyuncu, 1.5 sezonda 36 maçta 4 golde atabildi.

Nijeryalı forvet, 2025-2026 sezonunda bonservisiyle katıldığı Trabzonspor’da adeta yeniden doğarak gol performansını üst seviyeye taşıdı. İlk sezonunda 15 gol atan golcü oyuncu, bu sezon 25 maçta 22 gole ulaşarak kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı.

FATİH TEKKE İLE ZİRVEYE

Geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasında 11. sıradayken teknik direktörlük görevine gelen Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakan Trabzonspor, bu sezon 28. hafta sonunda 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan, Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesinin içinde olmayı başardı.