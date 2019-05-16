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Paul Pogba'dan umre paylaşımı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Manchester Unitedlı yıldız futbolcu Paul Pogba, umre ziyaretinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paul Pogba'dan umre paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti. Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Fransız oyuncu, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma" ifadesini kullandı.

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Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 1.8 milyon kez beğenilirken, fotoğrafa 19 bin yorum yapıldı. Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Pogba Manchester United İngiltere Premier Lig

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