Paul Pogba milli takımı bıraktı iddiası

İngiliz basını, Fransa Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamiyet’i terörizm ile ilişkilendirdiği ifadelerine tepki göstererek, milli takımı bıraktı.
Konuyla ilgili Fransa Hükumeti’nden ve yıldız futbolcu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasıyla 72 müsabakada 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 2018’de Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.
(İHA)
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