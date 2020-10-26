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Paul Pogba milli takımı bıraktı iddiası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Fransız yıldız Paul Pogba’nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un terörizmi İslamiyet ile ilişkilendiren açıklamalarının ardından tepkisini göstererek, Fransa Milli Takımı’nı bıraktığı iddia edildi.

Paul Pogba milli takımı bıraktı iddiası

İngiliz basını, Fransa Milli Takımı’nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ada basınında yer alan haberlere göre Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamiyet’i terörizm ile ilişkilendirdiği ifadelerine tepki göstererek, milli takımı bıraktı.

Konuyla ilgili Fransa Hükumeti’nden ve yıldız futbolcu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasıyla 72 müsabakada 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 2018’de Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal be pogba bu faşistlere güzel cevap verdin
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