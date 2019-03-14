Paul Scholes, Oldham Athletic'ten istifa etti

Oldham Athletic Kulübü, daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı ile A takımında antrenörlük yapan ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan 44 yaşındaki Scholes'un görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere Milli Takımı formasını 66, Manchester United formasını ise 718 kez giydiği kariyerini 2012-13 sezonu sonunda noktalayan Scholes, 11 Şubat'ta Oldham Athletic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
İlk teknik adamlık deneyimi 31 gün süren Scholes'un yönetiminde 7 maça çıkan Oldham Athletic, bir galibiyet alabildi.
Ligde 37 haftada 48 puan toplayan Oldham Athletic, 14. sırada bulunuyor.
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