Paulinho yeniden Guangzhou'da

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Barcelona'dan Paulinho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Guangzhou Evergrande, Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'yı da kadrosuna katmıştı.



