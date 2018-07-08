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Paulinho yeniden Guangzhou'da

İSPANYA HABERLERİ  | 08.07.2018 20:39 | Son Güncelleme

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Barcelona'dan Paulinho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Guangzhou Evergrande, Paulinho'yu Barcelona'ya 40 milyon Euro'ya satmıştı.

Paulinho yeniden Guangzhou'da

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Barcelona'dan Paulinho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Guangzhou Evergrande, Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'yı da kadrosuna katmıştı.

Paulinho


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Anahtar Kelimeler:
paulinho Guangzhou Evergrande

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