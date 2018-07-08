Paulinho yeniden Guangzhou'da

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, Barcelona'dan Paulinho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Guangzhou Evergrande, Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'yı da kadrosuna katmıştı.
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