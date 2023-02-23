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Paulo Dybala, eski takımı Juventus'a yönelik soruşturma kapsamında sorgulandı

23.02.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Arjantinli golcü oyuncu Paulo Dybala'nın, eski kulübü Juventus'a yönelik haksız sermaye kazancı ve futbolcu maaş hareketlerindeki mali usulsüzlüklerle ilgili "Prisma" soruşturması kapsamında bir kez daha ifade verdiği belirtildi.

Paulo Dybala, eski takımı Juventus'a yönelik soruşturma kapsamında sorgulandı

La Repubblica gazetesinin haberine göre, 2015-2022 döneminde Juventus forması giyen Dybala, eski takımı Juventus'un adının karıştığı Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü mali usulsüzlük soruşturması çerçevesinde Roma'da mali polis ekiplerince sorgulandı. Bu görüşmenin 1,5 saat sürdüğü kaydedildi.

Savcıların, soruşturmada ortaya çıkan bazı hususlardan haberdar olabileceği şüphesiyle Dybala'nın ifadesine başvurduğu ve bu noktalara açıklık getirmesini istedikleri aktarıldı.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de Dybala'nın özellikle 2020-2021 sezonundaki maaş hareketlerine ilişkin sorular ile aynı zamanda avukatının siyah-beyazlı kulüpten ayrılırken talep ettiği sözleşme yenilememe durumunda ödeneceği kulüp tarafından garanti edilen ama ödenmeyen 3 milyon avroluk tazminata yönelik soruları yanıtladığı ifade edildi.

İtalya'daki spor yasasına göre, kulüp ve oyuncu arasında maaş konusunun, belirlenmiş olan ulusal mevzuatlar çerçevesi dışında yapılmış olması halinde hem kulüp hem oyuncu ceza alabilir.

Repubblica'nın haberinde, Dybala'nın en az 1 ay futboldan men cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Dybala, Prisma soruşturmasının kamuoyuna yansıdığı geçen yıl da ifade veren oyuncular arasında yer almıştı.

JUVENTUS'UN BAŞINI AĞRITAN "PRİSMA" SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Andrea Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti. Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası verdi. Halihazırda Tottenham Hotspur’da görev yapan Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, Andrea Agnelli 24 ay, Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Juventus'a verilen bu cezaların dışında FIGC Spor Savcılığı, kulüpte oyunculara yapılan maaş ödemelerine de ilişkin ayrı bir inceleme başlatmıştı.

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