Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biri Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli ilk olarak 37.9 milyon takipçisi Instagram hesabından 21 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

5. TEST YİNE POZİTİF ÇIKTMIŞTI!

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre, Dybala'nın koronavirüs testi 5. kez pozitif çıkmıştı. Yıldız oyuncunun test sonuçları 7 haftadır pozitif çıkıyordu.

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Juventus, 7 hafta önce koronavirüse yakalanan Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

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Paulo Dybala'nın paylaşımı: "Yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyor, sonunda Covid-19'u yendim."