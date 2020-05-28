PAÜ’nün 9 farklı dille adam asmaca oyunu büyük beğeni topladı

Pamukkale Üniversitesi, (PAÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (ÇTLE) Bölümü’nün internet üzerinden beğeniye sunduğu ve 9 farklı dilin yer aldığı adam asmaca oyunu ile kelime öğrenmek keyifli hale geliyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle öğrencilerin derslerini internet üzerinden işlediği ve çoğunlukla evlerinde vakit geçirmeye başlaması ile ÇTLE bölümü, ticari kaygısı olmayan ve reklam içermeyen bir siteyi hizmete sundu. PAÜ ÇTLE Bölümü, özellikle vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiren öğrencilerin ve yabancı dil öğrenen bireylerin, kelime öğrenmelerini daha keyifli bir hale getirmek üzere “Adam Asmaca” oyununu, yabancı kelimelerle oynanabilir hale getirdi. Siteye giriş yapan ziyaretçiler, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Türkmence, Osmanlıca, Rusça, İngilizce ve Arapça dillerinden birini seçerek oyuna başlıyor.

Türk dünyasında çocuk oyunlarının büyük kısmının ortak olduğunu belirten Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve aynı zamanda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, “Oyuncaklar ve kullanılan malzemelerde adlandırmalarda da büyük oranda bir ortaklık vardır. Bu oyunların Türk ve akraba topluluklarını kapsayacak şekilde ortaya konulması benzerliklerin ortaya konulması önemlidir. Bu tür uygulamalar Türk Dünyasında çocuk oyun ve oyuncaklarına yönelik kültürel bir bilincin oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte çocuklara yönelik eğitim uygulamalarıyla kültürel oyun ve oyuncakların eğitim uygulamaları içerisinde yer almasını ve milli kimliğin inşasına da katkı sağlayacaktır” dedi.

