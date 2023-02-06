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Payas’ta 5 katlı bina çöktü

06.02.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Payas ilçesinde çöken 5 katlı binada kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık üssü olan 7.4 büyüklüğündeki depremde Hatay’ın Payas ilçesinde 5 katlı bir bina çöktü. Yenişehir Mahallesi’nde çöken binada arama-kurtarma çalışması başlatılırken, ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

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