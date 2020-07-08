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Payas’ta istişare toplantısı

HATAY HABERLERİ  | 08.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında kentin sorunları ve talepleri dinlendi, bin kişiye istihdam sağlayacak "Karbon Siyahı Fabrikası"nın bölgeye sağlayacağı katkı ele alındı.Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen istişare toplantısına CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Esnaf Odası Başkanı Hasan Özkul, Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ekrem Vural, AK Parti İlçe Başkanı Veysi Güler, CHP İlçe Başkanı İlter Tellioğlu, MHP İlçe Başkanı Adem Akyürek, Saadet Partisi Payas İlçe Başkanı Ramazan Öksüz, Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Dönmez ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan ile 12 mahallenin muhtarı katıldı.

Payas’ta istişare toplantısı

Hatay’ın Payas ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında kentin sorunları ve talepleri dinlendi, bin kişiye istihdam sağlayacak "Karbon Siyahı Fabrikası"nın bölgeye sağlayacağı katkı ele alındı.
Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen istişare toplantısına CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Esnaf Odası Başkanı Hasan Özkul, Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ekrem Vural, AK Parti İlçe Başkanı Veysi Güler, CHP İlçe Başkanı İlter Tellioğlu, MHP İlçe Başkanı Adem Akyürek, Saadet Partisi Payas İlçe Başkanı Ramazan Öksüz, Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Dönmez ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan ile 12 mahallenin muhtarı katıldı. İlçenin sorun ve taleplerinin masaya yatırıldığı toplantının başkanlığını Ekrem Vural yaptı.
Toplantıda, Payas bölgesinde yapılacak olan Karbon Siyahı Fabrikası ele alındı. Görüş alışverişi yapıldıktan sonra Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay milletvekilleri ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ile birlikte şirketin yetkililerini ziyaret ederek konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

Payas’ta istişare toplantısı

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Sevınç Eczanesi
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Iskenderun
Bülent Eczanesi
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