Paycell yeni ödeme çözümü ile güvenli ve kolay e-ticaret deneyimi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dijital ödeme platformu Paycell, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlere güvenli ve kolay bir çözüm getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Paycell tarafından geliştirilen yeni e-ticaret ve ödeme çözümü Paycell Vitrin ile birey ve kurum fark etmeksizin ürün satışı yapan herkes, ücretsiz, hızlı ve kolay şekilde kaydolup ürünlerini kendilerine özel sayfada sergileyebiliyor.

Bu sayede alıcılar, diledikleri satıcıların dükkanında görüntüledikleri ürünleri satın alarak Turkcell güvencesiyle alışverişin keyfini çıkarıyor.

E-ticaret son yıllarda bireyler ve kurumlar için öncelikli satın alma seçenekleri arasında yer alırken, sosyal mecralarda ürün satışına dair hesaplar da artmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar ve paylaşımlarla başlayıp mesajlaşma ile devam eden sipariş oluşturma süreci, genelde EFT ya da havale aracılığıyla ödeme alınarak tamamlanıyor.

Bu süreç, özellikle alıcı tarafında zaman zaman güven sorunu oluşturabiliyor.

E-ticaret sektörüne yönelik araştırmalar yaparak detaylı analizlerde bulunan ve bunun sonucunda kullanıcı ihtiyaçlarını belirleyen yeni nesil ödeme platformu Paycell, linkle ödeme çözümü Paycell Vitrin hizmetini hayata geçirdi.

Sosyal medya platformlarında kurumsal hesapları olanlar, bireysel satıcılar ve KOBİ’lerin yanı sıra çoğunlukla el emeği, giyim, aksesuar, tasarım ürünler satanlara avantajlı hizmet vadeden Paycell Vitrin ile üye iş yerleri, ürünlerini kendilerine özel bir platform hesabından yükleyerek ürün linki ve dükkan sayfasını müşterileriyle paylaşabilecek.

Bu linkler, web siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanılabilecek; SMS, e-posta ve diğer iletişim uygulamaları yoluyla da paylaşılabilecek.

Alıcılar, satıcıların dükkanında görüntüledikleri ürünlerini kredi veya banka kartıyla ödeme yaparak hem peşin hem de taksit seçeneğiyle satın alabilecek. Ürün alıcıya ulaşana kadar ödemeler havuz hesapta bekletilecek.

Teknik entegrasyon gerektirmeyen Paycell Vitrin, güçlü marka algısı, teknik altyapısı, kullanım kolaylığı, avantajlı komisyon oranı, reklam desteği, müşteri hizmetleri ve avantajlı kargo seçeneklerinin yanı sıra Paycell’in ödeme alanındaki deneyimiyle de öne çıkıyor.

Bunların yanında üyelik bedeli, aidat veya işlem başına sabit ek bir ücretin olmaması, alıcılara güven veren teslimat sonrasında ödeme politikası, satıcıların banka hesabına yapılan haftalık, düzenli ve şeffaf ödeme akışı da Paycell Vitrin'in hizmetleri arasında yer alıyor.

