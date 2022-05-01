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Paycell'in Genel Müdürü Serhat Dolaz oldu

01.05.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paycell'in Genel Müdürü Serhat Dolaz oldu

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil dijital ödeme platformu olan Paycell'in genel müdürlüğüne Serhat Dolaz atandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dolaz, 2009 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle yeni nesil finansal hizmetleri erişilebilir kılarak ekonomiye katılımı kolaylaştırmayı hedefleyen Paycell'in genel müdürü Serhat Dolaz oldu.

2009 yılından itibaren telekomünikasyon, teknoloji ve fintech alanlarında çeşitli idari sorumluluklar üstlenen Dolaz, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı.

İş hayatına 2009 yılında Turkcell'de İş Zekası Çözümleri Veri Raporlama Uzmanı olarak başlayan Dolaz, 2010 yılında Kampanya Operasyon Uzmanı, 2011 yılında Servis, Tarife ve Kampanya İş Analisti, 2016 yılında Akıllı Cihaz Teklifleri Müdürü, 2018 yılında Paycell Kartlı Ödeme, POS ve Fintech CRM Çözümleri Müdürü, 2020 yılında ise Paycell Üye İşyeri Ödeme Teknoloji Çözümleri Kıdemli Müdürü görevlerini üstlendi.

1 Şubat itibarıyla Paycell Teknoloji Direktörlüğü görevini üstlenen Serhat Dolaz, 4 Mart tarihinden itibaren de Paycell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütüyordu.

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