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Payitaht Abdülhamid 140. Bölüm özet, son bölümde ne oldu?

05.03.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Payitaht Abdülhamid 140. Bölüm özet, son bölümde ne oldu?

TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid, izleyiciler tarafından her hafta beğeni toplamaya devam ediyor. Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker ve Hakan Boyav’ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid dizisi son bölümü ile izleyiciyi yine ekran başına kilitlemişti. Yeni bölüm yaklaşırken, izleyiciler Payitaht Abdülhamid 140. bölüm özetini araştırmaya başladı. Peki son bölümde ne oldu?

Başrollerinde Bülent İnal’ın bulunduğu TRT 1’in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Büyük beğeni ve merak ile takip edilen dizinin hayranları son bölümde neler olduğu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

Payitaht Abdülhamid 140. Bölümde ne oldu?

Sadaret makamından çıkarılan sahte iradenin yanı sıra eski subayların kaçırıldığını öğrenen Abdülhamid, meselelerin içindeki sırrı çözmek ister. Şehzade Ahmet Nuri Efendi ise saray mahzenlerinden kaçırılan eski subayların izini sürerek ihanet edeni bulmaya çalışır. Aliye ve Stefano ikilisi Naime’ye son darbeyi vurur. Aliye, Naime’ye bu kara haberi vermek ve üzerindeki şüpheleri atmak için hain bir tertip yapar. Bu tertiple hem Naime, hem de Saliha canlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.

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Payitaht Abdülhamid 20. Bölüm fragmanda neler oluyor?

Selim Paşa ismini yeniden duyan Abdülhamid, hadiselerin ardındaki sırları bir kez daha çözmeye çalışır. Sultanın İstanbul’a davet ettiği hukukçu Martin Efendi öldürülür. Cinayetin detayını öğrenen Abdülhamid’i bir sürpriz beklemektedir.
Saliha Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkartacağını zannederken Aliye’nin tuzağına düşer. Naime’nin gelini olacağına inan Sabuha soluğu sarayda alır. İstediğini elde eden Aliye için artık tek engel ablası Fatma’dır.

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Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid
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