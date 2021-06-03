Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker gibi başarılı isimlerin yer aldığı tarihi dizide sona gelindi. TRT ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinden sevenlerini üzen haber geldi. Yıllardır ekranlardaki konumunu koruyan ve yüksek izlenme oranlarına sahip Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlardaki yolculuğunu sonlandırıyor. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak? Detaylar haberimizde...
Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu Payitaht Abdülhamid dizisi final yapacağını açıkladı. Sultan Abdülhamid'in tahttaki son yıllarının konu olarak ele alındığı dizide sona gelindi. Yüksek reyting oranlarına sahip dizinin bu kararı almasındaki etken ele aldıkları konunun tükendiği bu doğrultuda senaryonun da sonuna gelindiğini ve bu nedenle final yapıldığı açıklandı.
Sevilen tarihi dizinin final kararının açıklanmasının ardından dizinin sıkı takipçileri tarafından final tarihi araştırılmaya başlandı.
Payitah Abdülhamid dizisi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümü ile ekranlara veda edecek.
Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.
Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak. Aynı zamanda dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.
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