Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker gibi başarılı isimlerin yer aldığı tarihi dizide sona gelindi. TRT ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinden sevenlerini üzen haber geldi. Yıllardır ekranlardaki konumunu koruyan ve yüksek izlenme oranlarına sahip Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlardaki yolculuğunu sonlandırıyor. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak? Detaylar haberimizde...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ BİTİYOR MU?

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu Payitaht Abdülhamid dizisi final yapacağını açıkladı. Sultan Abdülhamid'in tahttaki son yıllarının konu olarak ele alındığı dizide sona gelindi. Yüksek reyting oranlarına sahip dizinin bu kararı almasındaki etken ele aldıkları konunun tükendiği bu doğrultuda senaryonun da sonuna gelindiğini ve bu nedenle final yapıldığı açıklandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sevilen tarihi dizinin final kararının açıklanmasının ardından dizinin sıkı takipçileri tarafından final tarihi araştırılmaya başlandı.

Payitah Abdülhamid dizisi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümü ile ekranlara veda edecek.