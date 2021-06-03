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Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak?

03.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Payitaht Abdülhamid'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 5 yıldır izleyici karşısına çıkan dizide sona gelindi. Her hafta cum günleri ekranlarda yerini alan Payitaht Abdülhamid dizisi final yapacağını açıkladı. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından dizinin sıkı takipçileri tarafından ne zaman final yapacağı araştırılıyor. Peki Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak?

Başrollerinde Bülent İnal ve Özlem Conker gibi başarılı isimlerin yer aldığı tarihi dizide sona gelindi. TRT ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinden sevenlerini üzen haber geldi. Yıllardır ekranlardaki konumunu koruyan ve yüksek izlenme oranlarına sahip Payitaht Abdülhamid dizisi ekranlardaki yolculuğunu sonlandırıyor. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak? Detaylar haberimizde...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ BİTİYOR MU?

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu Payitaht Abdülhamid dizisi final yapacağını açıkladı. Sultan Abdülhamid'in tahttaki son yıllarının konu olarak ele alındığı dizide sona gelindi. Yüksek reyting oranlarına sahip dizinin bu kararı almasındaki etken ele aldıkları konunun tükendiği bu doğrultuda senaryonun da sonuna gelindiğini ve bu nedenle final yapıldığı açıklandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sevilen tarihi dizinin final kararının açıklanmasının ardından dizinin sıkı takipçileri tarafından final tarihi araştırılmaya başlandı.
Payitah Abdülhamid dizisi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümü ile ekranlara veda edecek.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisinde sona gelindi! Payitaht Abdülhamid ekranlara veda ediyor!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU NEDİR?

Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.

Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid ne zaman final yapacak?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alacak. Aynı zamanda dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.

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TRT 1
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