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Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı izle | "Düşman hiçbir vakit bitmedi!"

09.04.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, her Cuma akşamı izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde saraya gelen Mahmut Paşa Abdülhamid’ten padişahlığı bırakmasını istemişti. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı izle | "Düşman hiçbir vakit bitmedi!"

Her Cuma saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, izleyenleri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde saraya gelen Mahmut Paşa Abdülhamid’ten padişahlığı bırakmasını istemişti. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (146. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (145. BÖLÜM)

Saraya gelen Mahmut Paşa Abdülhamid’ten padişahlığı bırakmasını isteyecektir. Mahmut Paşa ile irtibat halinde olan gizli teşkilat, Cassel’e bir tuzak kurar. 3. orduya bağlı bazı tümenler hakkında saraya sürpriz bir haber gelir. Fatma ve Naime’nin Aliye’yi kurtarmak için yaptıkları tertip Stefano’nun sonunu getirecektir. Naime, hatasını telafi etmeye çalışsa da babasının verdiği cezadan kurtulamaz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (146. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Payitaht Abdülhamid
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