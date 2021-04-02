Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Mahmut Paşa Abdülhamid’ten padişahlığı bırakmasını istiyor!

Her Cuma saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Mahmut Paşa Abdülhamid’i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya sürüklemişti. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (145. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saraya gelen Mahmut Paşa Abdülhamid’ten padişahlığı bırakmasını ister. Mahmut Paşa ile irtibat halinde olan gizli teşkilat ise, Cassel’e bir tuzak kuracaktır. 3. orduya bağlı bazı tümenler hakkında saraya şaşırtıcı bir haber gelir.

Naime ve Fatma'nın Aliye’yi kurtarmak amacıyla yaptıkları tertip Stefano’nun sonunu getirecektir. Naime, hatasını örtüp telafi etmeye çalışsa da babasının verdiği cezadan kurtulamaz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (145. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.