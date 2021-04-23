Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu nedir? Payitaht Abdülhamid oyuncuları tam kadro

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde 2. Abdülhamid dönemi konu alınıyor. Oyuncu kadrosunda Vildan Atasever

Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Bülent İnal, Süeda Çil, Özlem Conker, Suavi Eren gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

Vildan Atasever

Altan Erkekli

Goncagül Sunar

Bülent İnal

Süeda Çil

Özlem Conker

Suavi Eren

Hakan Yufkacıgil

Güven Kıraç

Gürkan Uygun

Hakan Boyav

Selen Öztürk

Can Sipahi

Başak Daşman

Bahadır Yenişehirlioğlu

Sedef Avcı



