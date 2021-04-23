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Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu nedir? Payitaht Abdülhamid oyuncuları tam kadro

23.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı İmparatorluğu Sultanı 2. Abdülhamid dönemini konu alan Payitaht Abdülhamid dizisi TRT 1 ekranlarında ilgi ile takip ediliyor. Sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

Payitaht Abdülhamid dizisinin konusu nedir? Payitaht Abdülhamid oyuncuları tam kadro

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde 2. Abdülhamid dönemi konu alınıyor. Oyuncu kadrosunda Vildan Atasever
Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Bülent İnal, Süeda Çil, Özlem Conker, Suavi Eren gibi isimlerin yer aldığı dizi izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD KONUSU

Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

Vildan Atasever
Altan Erkekli
Goncagül Sunar
Bülent İnal
Süeda Çil
Özlem Conker
Suavi Eren
Hakan Yufkacıgil
Güven Kıraç
Gürkan Uygun
Hakan Boyav
Selen Öztürk
Can Sipahi
Başak Daşman
Bahadır Yenişehirlioğlu
Sedef Avcı


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Payitaht Abdülhamid
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