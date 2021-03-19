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Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman | “Haklı olan değil, güçlü olan kazanacak!”

19.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’na damgasını vuran 1876 yılının tarihi anlarını konu alıyor. Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının anlatıldığı Payitaht Abdülhamid dizisi, ES Film imzasıyla her Cuma izleyici ile buluşuyor. Payitaht Abdülhamid’in bu akşam 143. Bölümü ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman | “Haklı olan değil, güçlü olan kazanacak!”

Payitaht Abdülhamid dizisinde, Abdülhamid Han karakterine Bülent İnal hayat veriyor. 19 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin 143. Bölümü ekranlara geliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bilgiye göre, Payitaht Abdülhamid dizisi 155. Bölümü ile final yapıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Mason paşaya ulaşmaya çalışan Abdülhamid yeni bir plan yapar. Mahmut Paşa’nın ardındaki sır perdesi aralanır. Kardeşi Necip Paşa’yı kurtarmak için onun kılığına giren Selim’i ise bir sürpriz beklemektedir. Abdülhamid’in aldığı karar haremin güç dengelerini değiştirir. Aliye, aşkıyla arasına giren tüm engelleri aşmayı başarır ama bu sefer karşısına Fatma çıkar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMAN

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

PAYİTAHT ALDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Selim Paşa’nın mason olmadığını öğrenen Abdülhamid, mason paşayı ortaya çıkarmak için yeni bir plan yapar. Abdülhamid ile yüzleşen Selim ise Sultan ile beraber hareket eder. Necip Paşa’nın ismini duyan Cassel ise şüphelenip meselelerin peşine düşer.
Saliha, nihayet Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak delili bulur. Aliye, Stefano ile kavuşacağını düşünürken Fatma’nın tuzağına düşer. Fatma kardeşini korumaya çalışırken aşkını kaybetme noktasına gelir.

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Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid
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