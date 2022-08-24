Paylaşım rekoru kırılıyor! O kare Trabzonspor Kopenhag maçının önüne geçti...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

GÜNDEM OLDU!

Trabzon'da oynanan rövanş mücadelesinde binlerce taraftar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki iki taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.

İŞTE O KARE... (Görüntü EXXEN'den alınmıştır)



