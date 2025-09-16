Paylaştığı mesajla açıkladı! 12 Dev Adam'ın yıldızı milli takımı bıraktığını açıkladı

EuroBasket'te Almanya'ya kaybederek ikinci olan A Milli Takım yurda döndü. Son 7 yıldır Türk Milli Takımı'nda görev alan Shane Larkin, sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

TURNUVAYA DAMGA VURDU

EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayan A Milli Basketbol Takımımızda, performansıyla dikkat çeken oyun kurucu Shane Larkin, turnuva sonrası duygusal bir mesaj paylaştı.

A MİLLİ TAKIM'I BIRAKTI

Instagram hesabından yaptığı açıklamada duygularını dile getiren Larkin, 7 yıl önce Türkiye'ye geliş sürecinden, milli formayı taşımanın kendisi için ne anlama geldiğine kadar birçok noktaya değindi.

İŞTE LARKİN'İN MESAJI:

"7 yıl önce hiçbir beklentim olmadan Türkiye'de oynamak için sözleşme imzaladım. O zamanlar burası, sevdiğim oyunu oynamaya devam edebileceğim başka bir yerdi. Ve şimdi, 7 yıl sonra, burası gerçekten benim ikinci evim gibi geliyor.Beni kabul ettiğiniz ve desteklediğiniz için kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım. Altın madalya kazanma hedefimize ulaşamasak da tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, madalyadan daha büyük bir ödül gibi geliyor.Takım arkadaşlarıma, antrenör kadrosuna, yönetime, bu yolculukta rol oynayan herkese minnettarım. Milli takım forması giyip göğsümde Türkiye yazan forma ile oynamak benim için onur ve ayrıcalıktı. Her zaman ve sonsuza kadar sizden biri olacağım. Sizi tüm kalbimle seviyorum. Teşekkürler Türkiye."