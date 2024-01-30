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  4. Pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

Pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi

AA AA
30.01.2024 13:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanık 12,5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.T, T.T. ve K.T. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.T. savunmasında, olay günü husumetli oldukları karşı tarafın kendilerine silahla ateş etmeleri üzerine korkup tabancasıyla yere doğru ateş açtığını ileri sürdü.

Bu esnada yerden seken kurşunlar nedeniyle 2 kişinin kazara yaralandığını iddia eden sanık, "Hedef gözeterek ateş etmedim. Kimseyi yaralama kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklar T.T. ve K.T. de suçlamaları reddederek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, A.T'ye "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "olası kastla yaralama" suçundan 2 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 6 ay ve 20 bin lira para cezası verdi, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

OLAY

Merkez Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda semt pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.E. (12) ve H.K. (22) yaralanmış, A.T, T.T. ve K.T. tutuklanmıştı.

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Kayseri hapis cezası pazar yeri

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