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Pazar yerinde korona virüs denetimi

MALATYA HABERLERİ  | 21.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, semt pazarlarını denetleyerek, dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri yerinde inceledi.İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/15 sayılı kararı gereğince pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin alınan tedbirleri denetlemek üzere Zafer Mahallesi, Başharık Mahallesi ve Özalper Mahallelerinde kurulan pazarların giriş ve çıkış kontrol yerlerinde denetimlerde bulunan Vali Baruş, bölgede alınan önlemler ve pazar yerinin kurulmasına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda sürdürülen uygulamalar hakkında ilgililerden bilgi alarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Pazar yerinde korona virüs denetimi

Malatya Valisi Aydın Baruş, semt pazarlarını denetleyerek, dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri yerinde inceledi.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/15 sayılı kararı gereğince pazar yerlerinin kurulması ve işleyişine ilişkin alınan tedbirleri denetlemek üzere Zafer Mahallesi, Başharık Mahallesi ve Özalper Mahallelerinde kurulan pazarların giriş ve çıkış kontrol yerlerinde denetimlerde bulunan Vali Baruş, bölgede alınan önlemler ve pazar yerinin kurulmasına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda sürdürülen uygulamalar hakkında ilgililerden bilgi alarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu. İnceleme ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, korona virüsün en temel özelliğinin yayılma hızının yüksek olması olduğunu hatırlatan Vali Baruş, salgının yayılma hızını azaltmanın ise vatandaşların sosyal hareketliliğini en aza indirerek sosyal izolasyonu sağlamaktan geçtiğini vurguladı. Baruş, vatandaşların bu amaç doğrultusunda alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını istedi.
Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

Pazar yerinde korona virüs denetimi

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