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Pazar yerinde maske dağıtıldı

29.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Pazar yerinde maske dağıtıldı

Amasya Suluova’da pazar yerlerinde vatandaşlara maske dağıtıldı.Suluova Beşir Derneği Temsilciliği görevlileri çarşı merkez girişlerine açtıkları stantlarda vatandaşlara maske dağıttı ve kolonya ikramında bulundu.

Amasya Suluova’da pazar yerlerinde vatandaşlara maske dağıtıldı.
Suluova Beşir Derneği Temsilciliği görevlileri çarşı merkez girişlerine açtıkları stantlarda vatandaşlara maske dağıttı ve kolonya ikramında bulundu. Faaliyette vatandaşlara 5 bini aşkın maske dağıtıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan dernek görevlileri, "Beşir Derneği Türkiye genelinde bir çok faaliyette bulunuyor, bunun canlı örneğini İzmir, Malatya ve Elazığ depremlerinde gördük. İlçemizde de toplum yararına ne varsa hamdolsun biz oradayız. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize hizmet ediyoruz. Yine bizler de çarşı merkezde vatandaşlarımıza sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarılarda bulunduk maske dağıtımı yapıp kolonya ikram ettik. Bu çalışmada emeği geçen dernek gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" dediler.

Pazar yerinde maske dağıtıldı

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