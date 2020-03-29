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Pazar yerlerinde sıkı denetim

KİLİS HABERLERİ  | 29.03.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde tezgahlar arası mesafe, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, maske eldiven kullanımı ve satış denetimlerini yapmış olup kurallara uymayan pazarcılara sıkı takibe aldı.Ayrıca genelgeye istinaden marketlere ve kalabalık olan iş yerlerinde uyarıların devam ettiğini.

Pazar yerlerinde sıkı denetim

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerinde tezgahlar arası mesafe, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, maske eldiven kullanımı ve satış denetimlerini yapmış olup kurallara uymayan pazarcılara sıkı takibe aldı.
Ayrıca genelgeye istinaden marketlere ve kalabalık olan iş yerlerinde uyarıların devam ettiğini. Belediyenin tüm bilimleri vatandaşların sağlığı için gece gündüz tedbirli uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

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